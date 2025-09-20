Exposition « Liens Fragiles » Bazarnaom Caen
Exposition « Liens Fragiles » Bazarnaom Caen samedi 20 septembre 2025.
Exposition « Liens Fragiles »
Bazarnaom 35 cours Caffarelli Caen Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Exposition de portraits de témoins de la maison maternelle de Bénouville, par la photographe Olivia Gay.
Le Département du Calvados a invité Olivia Gay à immortaliser le portrait de femmes et d’hommes qui ont traversé l’histoire de la maison maternelle départementale de Bénouville qui a temps marqué le territoire. La photographe réalise des portraits mémoriels. Comment construire sa vie malgré la perte et l’absence de lien maternel ? Comment exister lorsqu’on ignore tout de ses origines ? Et en quoi ce projet collaboratif peut-il contribuer à redonner une place à ces personnes ? En témoignant de ces liens fragiles, la photographe souhaite redonner de la valeur à ces vies féminines oubliées ou occultées, en les faisant surgir du néant et en les aidant à devenir enfin visibles.
Le collectif d’artistes Bazarnaom accueille dans ses lieux cette exposition. .
Bazarnaom 35 cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 50 83 accueil@bazarnaom.com
English : Exposition « Liens Fragiles »
Exhibition of portraits of witnesses to the Bénouville nursery school, by photographer Olivia Gay.
German : Exposition « Liens Fragiles »
Ausstellung von Porträts von Zeitzeugen des Kindergartens in Bénouville durch die Fotografin Olivia Gay.
Italiano :
Mostra di ritratti di testimoni dell’asilo di Bénouville, realizzati dalla fotografa Olivia Gay.
Espanol :
Exposición de retratos de testigos de la guardería de Bénouville, por la fotógrafa Olivia Gay.
