Exposition Lieux de mémoire de la chouannerie morbihannaise Bignan 5 juillet 2025 07:00

Morbihan

Exposition Lieux de mémoire de la chouannerie morbihannaise Lieu-dit Kerdel Bignan Morbihan

Début : 2025-07-05

fin : 2025-09-21

2025-07-05

L’association Pierre Guillemot présente pour la première fois cette année une frise de 5 m de long mettant en relation les grandes dates de la Révolution française et les conséquences dans le Morbihan.

Réalisée par les bénévoles de l’association, avec le soutien de la ville de Bignan et de Centre Morbihan Communauté.

Ouvert jusqu’au 21 septembre les samedis et dimanches de 14h à 18h, ainsi que le lundi 14 juillet. Projection du diaporama de l’association Pierre Guillemot « Kerdel, 600 ans d’histoire » aux jours et heures d’ouverture. .

Lieu-dit Kerdel

Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 65 28 93

