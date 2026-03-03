Exposition Ligne de Lie Champignol-lez-Mondeville

Exposition Ligne de Lie

Chapelle de Mondeville Champignol-lez-Mondeville Aube

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

2026-07-18

Exposition de créations à partir de lie de vin de Nathalie Isselin-Andris. Cette expérience artistique à partir de cette matière organique est une manière aussi de mettre à l’honneur notre patrimoine naturel et la chapelle. .

Chapelle de Mondeville Champignol-lez-Mondeville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 42 11

