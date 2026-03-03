Exposition Ligne de Lie Champignol-lez-Mondeville
Exposition Ligne de Lie
Chapelle de Mondeville Champignol-lez-Mondeville Aube
Exposition de créations à partir de lie de vin de Nathalie Isselin-Andris. Cette expérience artistique à partir de cette matière organique est une manière aussi de mettre à l’honneur notre patrimoine naturel et la chapelle. .
Chapelle de Mondeville Champignol-lez-Mondeville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 42 11
