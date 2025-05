Exposition Lignes de vie, du minéral au Vivant Galerie ÉPI – Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 29 mai 2025 07:00, Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

Maine-et-Loire

Exposition Lignes de vie, du minéral au Vivant
Galerie ÉPI
2 Place de l'Église
Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Maine-et-Loire

Début : 2025-05-29

fin : 2025-06-15

2025-05-29

Venez découvrir l’exposition de Kallan & Klik « Lignes de vie, du minéral au Vivant » à la galerie EPI du 29 mai au 15 juin.

Une symbiose des êtres et de la matière.

L’harmonie de toute chose révèle la beauté dans son plus simple appareil.

Horaires d’ouverture

Jeudi 14h à 19h

Vendredi, samedi et dimanche 10h à 19h .

2 Place de l’Église

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 17 22 98 contact@galerie-epi.com

English :

Come and discover Kallan & Klik’s exhibition « Lignes de vie, du minéral au Vivant » at Galerie EPI from May 29 to June 15.

German :

Besuchen Sie die Ausstellung von Kallan & Klik « Lignes de vie, du minéral au Vivant » in der Galerie EPI vom 29. Mai bis zum 15. Juni.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra di Kallan & Klik « Lignes de vie, du minéral au Vivant » alla galleria EPI dal 29 maggio al 15 giugno.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de Kallan & Klik « Lignes de vie, du minéral au Vivant » en la galería EPI del 29 de mayo al 15 de junio.

