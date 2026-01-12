Exposition Lignes de vie Lourdes Landmann Plasticienne Office de Tourisme du Migennois Migennes

Exposition Lignes de vie Lourdes Landmann Plasticienne

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes Yonne

Dessins, toiles, cartons, papier, sculp’terres, fils. L’artiste invite à découvrir un univers singulier, nourri par les arts premiers et l’esthétique rituelle. Un travail plastique essentiellement orienté vers la transformation, où chaque œuvre redonne une nouvelle allure à ce qui d’habitude se jette, se cache,s’oublie.

Originaire du Pérou, elle puise son inspiration dans la Nature et la Rue. Avec une appétence évidente pour le soleil en tant qu’astre lumineux fort et puissant,elle trouve dans ces lieux les supports de ses créations. Bien qu’ayant un parcours de création dans le domaine de la mode et dans la thérapie par l’art,son travail demeure profondément instinctif.

J’honore et valorise ainsi toute trace, celle des autres, les miennes, échanger et relier.

Cette série représente les chemins que nous prenons, les flux et nos fluctuations, les fils rouges que nous suivons, les lignes rouges qui nous limitent. Une cartographie de nos parcours intérieurs. Une exploration des connexions visibles et invisibles entre les éléments le sang, les rivières, les veines de la main,les mouvements et les battements du cœur.

Réliances, Ancrages, Humanité et Tissages quatre mots-clés pour une exposition qui interroge nos liens au monde et aux autres. .

