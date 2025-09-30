Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! » Ribérac

Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! »

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Début : 2025-09-30

fin : 2025-11-15

« Lilaï exp(l)ose ! » tableau, dessins, sculptures et littératures entrée libre

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! »

« Lilaï exp(l)ose! paintings, drawings, sculptures and literature free admission

German : Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! »

« Lilaï exp(l)ose! » Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Literatur freier Eintritt

Italiano :

« Lilaï exp(l)ose! dipinti, disegni, sculture e letteratura ingresso gratuito

Espanol : Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! »

« ¡Lilaï exp(l)ose! pinturas, dibujos, esculturas y literatura entrada gratuita

