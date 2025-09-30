Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! » Ribérac
Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! »
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Début : 2025-09-30
fin : 2025-11-15
2025-09-30
« Lilaï exp(l)ose ! » tableau, dessins, sculptures et littératures entrée libre
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English : Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! »
« Lilaï exp(l)ose! paintings, drawings, sculptures and literature free admission
German : Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! »
« Lilaï exp(l)ose! » Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Literatur freier Eintritt
Italiano :
« Lilaï exp(l)ose! dipinti, disegni, sculture e letteratura ingresso gratuito
Espanol : Exposition « Lilaï s’exp(l)ose ! »
« ¡Lilaï exp(l)ose! pinturas, dibujos, esculturas y literatura entrada gratuita
