Exposition L’Illustre Pinocchio Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins

Exposition L’Illustre Pinocchio

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-02-07

Pinocchio, patrimoine culturel italien et traduit dans plus de deux cents langues, est le sujet de la prochaine exposition du mij.

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

English :

Pinocchio, Italian cultural heritage translated into over two hundred languages, is the subject of the next mij exhibition.

