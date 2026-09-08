Exposition : L’Imaginarium Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Exposition : L’Imaginarium

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 13:30:00

fin : 2026-10-24 18:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Tout public

Exposition : L’Imaginarium

Aquarelles de Catherine Jouanne et création de Séphora Gorgeot-Drillon. .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

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English : Exposition : L’Imaginarium

L’événement Exposition : L’Imaginarium Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne