Exposition limonades et sodas Musée Vosgien de la Brasserie Ville-sur-Illon

Exposition limonades et sodas.

La grande brasserie et malterie vosgienne, comme la plupart des brasseries a fabriqué des sodas et limonades dans les années 70. À Ville-sur-Illon, ce sont les sodas VILL’OR qui ont été commercialisés, ainsi que la limonade garantie pur sucre avec une eau pure captée à 88m. L’exposition 2025 présentera des objets, des affiches relatant cette époque. La limonade PERLE DE VITTEL, DOM de DOMMARTIN, JUBEX de BRUYERES, XER de XERTIGNY et le célèbre SIC de CHAMPIGNEULLES, autant de marques qui seront présentées sous diverses formes dans cette exposition à partir du mois de mai et pour toute la saison.

Visites guidées.Tout public

Musée Vosgien de la Brasserie 48 Rue de Mirecourt Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 58 05 museevosgiendelabrasserie@gmail.com

English :

Lemonade and soda exhibition.

The great Vosges brewery and malt house, like most breweries, produced sodas and lemonades in the 70s. In Ville-sur-Illon, VILL?OR sodas were marketed, as well as lemonade guaranteed pure sugar with pure water captured at 88m. The 2025 exhibition will feature objects and posters from this era. PERLE DE VITTEL lemonade, DOM de DOMMARTIN, JUBEX de BRUYERES, XER de XERTIGNY and the famous SIC de CHAMPIGNEULLES, all brands that will be presented in various forms in this exhibition from May onwards and throughout the season.

Guided tours.

German :

Ausstellung Limonaden und Sodas.

Die große Brauerei und Mälzerei in den Vogesen stellte wie die meisten Brauereien in den 1970er Jahren Limonaden und Sodas her. In Ville-sur-Illon wurden die VILL?OR-Limonaden sowie die garantiert reine Zuckerlimonade mit reinem Wasser, das aus 88 m Höhe entnommen wurde, vermarktet. In der Ausstellung 2025 werden Gegenstände und Plakate aus dieser Zeit zu sehen sein. Die Limonade PERLE DE VITTEL, DOM de DOMMARTIN, JUBEX de BRUYERES, XER de XERTIGNY und das berühmte SIC de CHAMPIGNEULLES sind Marken, die in dieser Ausstellung ab Mai und während der gesamten Saison in verschiedenen Formen präsentiert werden.

Geführte Besichtigungen.

Italiano :

Mostra di limonate e bibite.

Come la maggior parte delle birrerie, anche la grande fabbrica di birra e malto dei Vosgi produceva bibite e limonate negli anni Settanta. A Ville-sur-Illon venivano commercializzate le bibite VILL?OR e la limonata garantita da zucchero puro con acqua pura catturata a 88 metri. La mostra del 2025 presenterà oggetti e manifesti di quest’epoca. La limonata PERLE DE VITTEL, DOM de DOMMARTIN, JUBEX de BRUYERES, XER de XERTIGNY e la famosa SIC de CHAMPIGNEULLES sono solo alcuni dei marchi che saranno presentati in varie forme in questa mostra da maggio per tutta la stagione.

Visite guidate.

Espanol :

Exposición de limonadas y refrescos.

Como la mayoría de las cervecerías, la gran cervecería y maltería de los Vosgos producía refrescos y limonadas en los años setenta. En Ville-sur-Illon se comercializaban refrescos VILL?OR y limonadas garantizadas de azúcar puro con agua pura captada a 88 m. La exposición 2025 presentará objetos y carteles de esta época. La limonada PERLE DE VITTEL, DOM de DOMMARTIN, JUBEX de BRUYERES, XER de XERTIGNY y el famoso SIC de CHAMPIGNEULLES son algunas de las marcas que se presentarán de diversas formas en esta exposición a partir de mayo y durante toda la temporada.

Visitas guiadas.

