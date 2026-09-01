Exposition | L’Impératrice Eugénie en robe à pois Compiègne

Informations pratiques

Compiègne

Exposition | L’Impératrice Eugénie en robe à pois

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2027-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’impératrice Eugénie en robe à pois, photographie de Louis Pierson, sert de point d’ancrage à l’exposition et à la programmation proposées au château de Compiègne afin de célébrer conjointement le Bicentenaire de la Photographie et celui de l’impératrice Eugénie.

Née l’année de la première photographie fixée par Nicéphore Niepce, l’impératrice Eugénie (1826-1920) incarne le premier siècle du portrait photographique. Issus du cabinet des Arts graphiques du château de Compiègne, les portraits de l’Impératrice relèvent de la sphère officielle tout en s’autorisant des accents intimes. Signés par les plus grands noms du début de la photographie, Edouard Delessert, Georges Spingler, Olympe Aguado, Gustave Le Gray, Louis Pierson, Eugène Disdéri et bien d’autres, les portraits de l’impératrice Eugénie contribuent à la diffusion à grande échelle de la propagande impériale.

L’essor de la photographie, par son immédiateté, la fidélité des traits et des poses, ainsi que sa large diffusion, a profondément renouvelé la représentation de la souveraine. C’est avec une conscience aigüe du potentiel d’attachement à la personne de l’Impératrice que les portraits carte de visite ont été diffusés dans toutes les strates de la société française.

Davantage que dans les peintures et gravures contemporaines, les photographies révèlent une approche psychologique nouvelle, témoignant de la tendresse d’une mère pour son enfant, des liens du couple impérial, et instaurant les codes de l’élégance et de la mode au Second Empire.

Après la chute du régime, l’exil, le veuvage et la perte de son fils unique, les portraits photographiques d’Eugénie pris en Angleterre par William et Daniel Downey se font particulièrement émouvants, évoquant une vieille dame fragilisée par le destin et incarnant un faste désormais révolu.

L’impératrice Eugénie en robe à pois, photographie de Louis Pierson, sert de point d’ancrage à l’exposition et à la programmation proposées au château de Compiègne afin de célébrer conjointement le Bicentenaire de la Photographie et celui de l’impératrice Eugénie.

Née l’année de la première photographie fixée par Nicéphore Niepce, l’impératrice Eugénie (1826-1920) incarne le premier siècle du portrait photographique. Issus du cabinet des Arts graphiques du château de Compiègne, les portraits de l’Impératrice relèvent de la sphère officielle tout en s’autorisant des accents intimes. Signés par les plus grands noms du début de la photographie, Edouard Delessert, Georges Spingler, Olympe Aguado, Gustave Le Gray, Louis Pierson, Eugène Disdéri et bien d’autres, les portraits de l’impératrice Eugénie contribuent à la diffusion à grande échelle de la propagande impériale.

L’essor de la photographie, par son immédiateté, la fidélité des traits et des poses, ainsi que sa large diffusion, a profondément renouvelé la représentation de la souveraine. C’est avec une conscience aigüe du potentiel d’attachement à la personne de l’Impératrice que les portraits carte de visite ont été diffusés dans toutes les strates de la société française.

Davantage que dans les peintures et gravures contemporaines, les photographies révèlent une approche psychologique nouvelle, témoignant de la tendresse d’une mère pour son enfant, des liens du couple impérial, et instaurant les codes de l’élégance et de la mode au Second Empire.

Après la chute du régime, l’exil, le veuvage et la perte de son fils unique, les portraits photographiques d’Eugénie pris en Angleterre par William et Daniel Downey se font particulièrement émouvants, évoquant une vieille dame fragilisée par le destin et incarnant un faste désormais révolu. .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Empress Eugénie in a polka-dot dress, photographed by Louis Pierson, serves as the focal point of the exhibition and the program presentedat the Château de Compiègne to jointly celebrate the bicentennial of photography and that of Empress Eugénie.

Born in the yearthe year the first photograph was taken by Nicéphore Niepce, Empress Eugénie (1826–1920) embodies the first century of photographic portraiture. Originating from the Graphic Arts Studio at the Château de Compiègne, the Empress’s portraits belong to the official sphere while still allowing for intimate touches. Created by the greatest names in early photography—Edouard Delessert, Georges Spingler, Olympe Aguado, Gustave Le Gray, Louis Pierson, Eugène Disdéri, and many others, the portraits of Empress Eugénie contributed to the widespread dissemination of imperial propaganda.

The rise of photography—through its immediacy, the accuracy of its depictions of features and poses, and its widespread distribution—profoundly transformed the representation of the sovereign. It was with a keen awareness of the potential for public attachment to the Empress herself that these visiting-card portraits were distributed throughout all strata of French society.

More so than in contemporary paintings and engravings, the photographs reveal a new psychological approach, bearing witness to a mother’s tenderness toward her child and the bonds between the imperial couple, and establishing the codes of elegance and fashion during the Second Empire.

After the fall of the regime, her exile, widowhood, and the loss of her only son, the photographic portraits of Eugénie taken in England by William and Daniel Downey are particularly moving, evoking an elderly lady frail from the blows of fate and embodying a splendor now long gone.

L’événement Exposition | L’Impératrice Eugénie en robe à pois Compiègne a été mis à jour le 2026-09-09 par Compiègne – Pierrefonds Tourisme