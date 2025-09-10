Exposition « L’Industrie mulassière » Maison du Maitre de Digues Chaillé-les-Marais

Maison du Maitre de Digues 7 Rue de la Coupe du Rocher Chaillé-les-Marais Vendée

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-26

Dates : 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-26 2025-09-27

Exposition « L’Industrie Mulassière » sur le site de la Maison du Maitre de Digues.

En amont des 2ᵉ Assises Nationale du Mulet, venez découvrir l’histoire de cet animal au fil des siècles.

L’exposition présente, de manière humoristique ou historique, l’histoire de cet animal né du croisement d’un âne et d’une jument. Localement, il est issu du Baudet du Poitou et de la Jument de trait Poitevin mais il est aussi présent dans de nombreuses régions de France. Tout un monde à découvrir …

Autres évènements dans le cadre des 2ᵉ Assises Nationales du Mulet qui se dérouleront du 16 au 19 octobre

Jeudi 16/10 au Théâtre Le Jean-Baptiste à Chaillé-les-Marais

20h => « Histoire de mules » (tout public)

Vendredi 17/10 au Lycée Pétré à Ste Gemme la Plaine

14h30 à 18h => La Production mulassière en 2025 Rétrospective et état des lieux des différentes races de mules

Samedi 18/10 au Lycée Pétré à Ste Gemme la Plaine

09h30 à 11h30 => Utilisation Soins du pied, matériel et équipements

11h30 à 13h00 => Table ronde éducation

14h30 à 18h30 => Démonstrations et ateliers

Le soir, repas sur réservation auprès du CREGENE

Dimanche 19/10 à la Maison de Maitre de Digues à Chaillé-les-Marais

De 09h30 à 18h00 => Autour des mules exposition, atelier, causeries, concours, spectacle et ventes. Buvette et restauration sur place. .

Maison du Maitre de Digues 7 Rue de la Coupe du Rocher Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 76 91 34

English :

Exhibition « L’Industrie Mulassière » at the Maison du Maitre de Digues.

German :

Ausstellung « L’Industrie Mulassière » auf dem Gelände des Maison du Maitre de Digues.

Italiano :

Mostra « L’Industrie Mulassière » alla Maison du Maitre de Digues.

Espanol :

Exposición « L’Industrie Mulassière » en la Maison du Maitre de Digues.

