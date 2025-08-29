Exposition ‘L’industrie textile dans le Pays d’Epinal’ Services techniques municipaux (Le Tissage) Rambervillers

Services techniques municipaux (Le Tissage) 11 rue des Abbés Mathis et Marion Rambervillers Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-29 09:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Exposition L’industrie textile dans le pays d’Epinal

Dans le cadre de son programme culturel Le textile au fil du temps , la Mairie de Rambervillers, Pays d’Art et d’Histoire, en collaboration avec Le Pays d’art et d’histoire du Pays d’Épinal Cœur des Vosges, a le plaisir d’accueillir au Tissage l’exposition temporaire de la Glucoserie intitulée L’industrie textile dans le pays d’Epinal .

Cette dernière témoigne des mutations qu’a connu notre territoire à la fin du XIXe siècle et au cours du XXème siècle avec l’arrivée de grandes usines cotonnières, véritables cathédrales ouvrières qui ont transformé le territoire et les paysages.

Notre territoire conserve encore aujourd’hui les marques de ce passé, dans la structure même de la ville, dans l’habitat ouvrier, les voies de communication, les crèches, les réfectoires, les nombreuses ruelles, mais aussi dans la mémoire des anciens ouvriers et de tout ceux qui ont participé à cette grande aventure.

L’héritage du passé textile se caractérise également par un important patrimoine immatériel. La mémoire ouvrière nous dévoile les techniques de production, la vie dans l’usine et au dehors, l’impact du paternalisme dans la vie quotidienne des populations, la place de la femme dans l’entreprise, les fêtes et cérémonies, les luttes syndicales…

Services techniques municipaux (Le Tissage) 11 rue des Abbés Mathis et Marion Rambervillers 88700 Vosges Grand Est +33 3 29 65 12 07

English :

The textile industry in the Epinal region » exhibition

As part of its « Textiles through time » cultural program, the Mairie de Rambervillers, Pays d?Art et d?Histoire, in collaboration with the Pays d?art et d?histoire du Pays d?Épinal C?ur des Vosges, is pleased to welcome to the « Tissage » the Glucoserie temporary exhibition entitled « The textile industry in the Pays d?Epinal ».

The exhibition bears witness to the changes our region underwent in the late 19th and 20th centuries, with the arrival of large cotton mills, veritable workers’ cathedrals that transformed the region and its landscapes.

Today, our region still bears the marks of this past, in the very structure of the town, in the workers? housing, the roads, the crèches, the refectories, the many alleyways, but also in the memories of the former workers and all those who took part in this great adventure.

The legacy of the textile past is also characterized by a significant intangible heritage. Workers? memories reveal production techniques, life inside and outside the factory, the impact of paternalism on people?s daily lives, the place of women in the company, festivals and ceremonies, union struggles?

.

German :

Ausstellung « Die Textilindustrie im Land von Epinal »

Im Rahmen seines Kulturprogramms « Textilien im Wandel der Zeit » freut sich das Rathaus von Rambervillers, Pays d’Art et d’Histoire, in Zusammenarbeit mit dem Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Épinal C?ur des Vosges, die Sonderausstellung der Glucoserie mit dem Titel « Die Textilindustrie im Pays d’Epinal » in der « Tissage » begrüßen zu dürfen.

Die Ausstellung zeugt von den Veränderungen, die unsere Region Ende des 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts erlebte.

Die Spuren dieser Vergangenheit sind noch heute in der Stadtstruktur, den Arbeiterwohnungen, den Verkehrswegen, den Kinderkrippen, den Speisesälen, den zahlreichen Gassen, aber auch in den Erinnerungen der ehemaligen Arbeiter und all derer, die an diesem großen Abenteuer teilgenommen haben, zu finden.

Das Erbe der textilen Vergangenheit zeichnet sich auch durch ein bedeutendes immaterielles Erbe aus. Das Gedächtnis der Arbeiter enthüllt uns die Produktionstechniken, das Leben in und außerhalb der Fabrik, die Auswirkungen des Paternalismus auf das tägliche Leben der Bevölkerung, die Stellung der Frau im Unternehmen, die Feste und Zeremonien, die Gewerkschaftskämpfe?

.

Italiano :

Mostra « L’industria tessile nella regione di Epinal

Nell’ambito del programma culturale « Il tessile attraverso i secoli », il Comune di Rambervillers, Pays d’Art et d’Histoire, in collaborazione con il Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Épinal C’ur des Vosges, è lieto di accogliere al « Tissage » la mostra temporanea della Glucoserie intitolata « L’industria tessile nel Pays d’Epinal ».

La mostra testimonia i cambiamenti avvenuti nella nostra regione alla fine del XIX secolo e per tutto il XX secolo, con l’arrivo delle grandi fabbriche di cotone, vere e proprie cattedrali operaie che hanno trasformato la regione e i suoi paesaggi.

La nostra regione porta ancora i segni di questo passato, nella struttura stessa della città, nelle case operaie, nelle strade, negli asili, nei refettori, nelle tante stradine, ma anche nei ricordi degli ex operai e di tutti coloro che hanno partecipato a questa grande avventura.

L’eredità del passato tessile è caratterizzata anche da un importante patrimonio immateriale. I ricordi degli operai rivelano le tecniche di produzione, la vita all’interno e all’esterno della fabbrica, l’impatto del paternalismo sulla vita quotidiana delle persone, il posto delle donne nell’azienda, le feste e le cerimonie, le lotte sindacali?

.

Espanol :

Exposición « La industria textil en la región de Epinal

En el marco de su programa cultural « El textil a través de los tiempos », el Ayuntamiento de Rambervillers, Pays d’Art et d’Histoire, en colaboración con la C?ur des Vosges de Pays d’art et d’histoire du Pays d’Épinal, se complace en acoger en el « Tissage » la exposición temporal de la Glucoserie titulada « La industria textil en el Pays d’Epinal ».

La exposición da testimonio de los cambios que se produjeron en nuestra región a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, con la llegada de las grandes fábricas de algodón, verdaderas catedrales obreras que transformaron la región y sus paisajes.

Nuestra región aún conserva las huellas de este pasado, en la propia estructura de la ciudad, en las viviendas obreras, las carreteras, las guarderías, los refectorios, las numerosas callejuelas, pero también en la memoria de los antiguos trabajadores y de todos aquellos que participaron en esta gran aventura.

El legado del pasado textil se caracteriza también por un importante patrimonio inmaterial. Los recuerdos de los trabajadores revelan las técnicas de producción, la vida dentro y fuera de la fábrica, el impacto del paternalismo en la vida cotidiana, el lugar de la mujer en la empresa, las fiestas y ceremonias, las luchas sindicales?

.

