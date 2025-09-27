Exposition L’infinie peinture Beaugency

Exposition L’infinie peinture

Eglise Saint-Etienne Beaugency Loiret

Gratuit

Début : Mercredi 2025-09-27

fin : 2025-11-02

Une nouvelle exposition est à découvrir à l’Eglise Saint-Etienne !

Exposition L’infinie peinture , par Daniel Caspar.

L’intérêt que j’ai trouvé auprès des visiteurs de l’église Saint-Étienne pour mes créations, celles nées de mon imitation d’Icare en 2000, celles magnifiées par les étonnants supports rideaux décolorés par le soleil, qui m’ont servi de fonds en 2006, les peintures rouges quand je fus Invité d’Honneur avec Bernard Blaise, sculpteur, en 2011, m’a fait rêver à un retour en ce si joli lieu. Voilà, c’est fait, je vais pouvoir y montrer la suite de mon œuvre.

Les premières œuvres rouges étaient soumises à des règles , des conceptions rigoristes. Mes travaux gagnèrent en chaleur et bientôt je me lançai dans des recherches tournoyantes. (…) .

Eglise Saint-Etienne Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 50 01

English :

Discover a new exhibition at Saint-Etienne Church!

German :

In der Stephanskirche gibt es eine neue Ausstellung zu entdecken!

Italiano :

Scoprite una nuova mostra nella chiesa di Saint-Etienne!

Espanol :

Descubra una nueva exposición en la iglesia de Saint-Etienne

