Exposition linogravures de Cléa Broucke Café-Lecture La Clef Brioude

Exposition linogravures de Cléa Broucke
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-28
2026-02-06
L’expo du mois à la Clef Cléa Broucke présente ses linogravures sur les thèmes du végétal ou encore du corps humain.
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com
English :
Exhibition of the month at La Clef: Cléa Broucke presents her linocuts on the themes of plants and the human body.
