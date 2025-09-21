Exposition : L’inondation, 1er risque naturel en France Préfecture de la Haute-Garonne Toulouse

Exposition : L’inondation, 1er risque naturel en France Préfecture de la Haute-Garonne Toulouse dimanche 21 septembre 2025.

Exposition : L’inondation, 1er risque naturel en France Dimanche 21 septembre, 10h30 Préfecture de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

1875-2025 : 150 ans de la crue historique de la Garonne

À l’occasion des 150 ans de la crue historique de la Garonne en 1875, la Direction départementale des territoires propose une exposition retraçant les impacts de cet événement majeur dans le département.

À partir de cette mémoire collective, l’exposition présente l’évolution de la gestion du risque inondation :

Quelles mesures ont été mises en place pour protéger les populations ?

Qu’est-ce qu’un plan de prévention du risque ?

Quels sont les ouvrages de protection ?

Comment se préparer, en tant que citoyen, à devenir acteur de sa propre sécurité et de celle de ses proches ?

Autant de questions essentielles abordées dans cette exposition pédagogique et accessible à tous.

Préfecture de la Haute-Garonne 1 Place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 9 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 34 45 http://www.haute-garonne.gouv.fr Ancien archevêché du XVIIIe siècle, devenu préfecture le 27 juillet 1808, la préfecture ouvre ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine depuis plus de 20 ans.

La préfecture est installée dans l’ancien logis de l’évêque de Toulouse, dont les premiers bâtiments, encore peu connus, se situent probablement dès le Ve siècle au sud de la place Saint-Étienne.

1875-2025 : 150 ans de la crue historique de la Garonne

© Pexels