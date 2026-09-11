Exposition L’instant Mémoire Halles de Gaztelu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Exposition L’instant Mémoire

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-02

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-02

Pour ne jamais oublier les as de l’aviation de 1ère Guerre Mondiale.

Archives de l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre de Pau. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.com

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English : Exposition L’instant Mémoire

L’événement Exposition L’instant Mémoire Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce