Exposition L’instant Mémoire Halles de Gaztelu Hendaye
lundi 2 novembre 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Exposition L’instant Mémoire
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-02
Pour ne jamais oublier les as de l’aviation de 1ère Guerre Mondiale.
Archives de l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre de Pau. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition L’instant Mémoire
L’événement Exposition L’instant Mémoire Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Spectacle Respire Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye 11 septembre 2026
- Les puces de la Bidassoa Rue Richelieu Hendaye 13 septembre 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 15 septembre 2026
- Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Place de la République Hendaye 15 septembre 2026
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 15 septembre 2026