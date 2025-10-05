Exposition L’intelligence des animaux classés « ESOD » Le Puy-en-Velay
Exposition L’intelligence des animaux classés « ESOD »
Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
La LPO Haute Loire, vous accueille sur son stand et vous présentera, conjointement aux actions de l’association, l’intelligence des animaux classés « ESOD » sur le territoire français et leur rôle dans la biodiversité.
Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40
English :
The LPO Haute Loire welcomes you to its stand and, in conjunction with the association’s actions, will present the intelligence of the animals classified as « ESOD » on French territory and their role in biodiversity.
German :
Die LPO Haute Loire, empfängt Sie an ihrem Stand und wird Ihnen zusammen mit den Aktionen des Vereins die Intelligenz der als « ESOD » eingestuften Tiere auf dem französischen Staatsgebiet und ihre Rolle in der Biodiversität vorstellen.
Italiano :
L’LPO Haute Loire è lieta di accogliervi al suo stand, dove presenterà, in concomitanza con le azioni dell’associazione, l’intelligenza degli animali classificati come « ESOD » in Francia e il loro ruolo nella biodiversità.
Espanol :
La LPO Haute Loire se complace en recibirle en su stand, donde presentará, en relación con las acciones de la asociación, la inteligencia de los animales clasificados como « ESOD » en Francia y su papel en la biodiversidad.
