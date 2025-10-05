Exposition L’intelligence des animaux classés « ESOD » Le Puy-en-Velay

Exposition L’intelligence des animaux classés « ESOD » Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.

Exposition L’intelligence des animaux classés « ESOD »

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

La LPO Haute Loire, vous accueille sur son stand et vous présentera, conjointement aux actions de l’association, l’intelligence des animaux classés « ESOD » sur le territoire français et leur rôle dans la biodiversité.

.

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

The LPO Haute Loire welcomes you to its stand and, in conjunction with the association’s actions, will present the intelligence of the animals classified as « ESOD » on French territory and their role in biodiversity.

German :

Die LPO Haute Loire, empfängt Sie an ihrem Stand und wird Ihnen zusammen mit den Aktionen des Vereins die Intelligenz der als « ESOD » eingestuften Tiere auf dem französischen Staatsgebiet und ihre Rolle in der Biodiversität vorstellen.

Italiano :

L’LPO Haute Loire è lieta di accogliervi al suo stand, dove presenterà, in concomitanza con le azioni dell’associazione, l’intelligenza degli animali classificati come « ESOD » in Francia e il loro ruolo nella biodiversità.

Espanol :

La LPO Haute Loire se complace en recibirle en su stand, donde presentará, en relación con las acciones de la asociación, la inteligencia de los animales clasificados como « ESOD » en Francia y su papel en la biodiversidad.

L’événement Exposition L’intelligence des animaux classés « ESOD » Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay