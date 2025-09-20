Exposition « L’invention du patrimoine mondial » Hôtel de ville Albi

Exposition « L’invention du patrimoine mondial » Hôtel de ville Albi samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à la cour des pénitents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, la Cité épiscopale d’Albi est un ensemble exceptionnel qui témoigne de l’histoire, de l’architecture et de l’identité culturelle de la ville.

À cette occasion, la Ville d’Albi propose une exposition pédagogique permettant de revenir sur les concepts clés du patrimoine mondial, en s’appuyant sur l’exemple de la cité albigeoise.

Une invitation à mieux comprendre les enjeux de préservation, de transmission et de valorisation de ces biens universels.

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.

© Ville d’Albi