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AGENDA · Fraisse-sur-Agout

EXPOSITION L’INVITATION AU VOYAGE Fraisse-sur-Agout

vendredi 7 août 2026 · Fraisse-sur-Agout

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Salle Polyvalente Maison pour Tous
Ville
34330 Fraisse-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

Fraisse-sur-Agout

EXPOSITION L’INVITATION AU VOYAGE

Salle Polyvalente Maison pour Tous Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Exposition tableaux.
Exposition d’oeuvres de plusieurs peintres sur le thème indiqué.
Acrylique, huile sur toile   .

Salle Polyvalente Maison pour Tous Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 70 22 24 02  huguetteferre@yahoo.fr

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English :

Painting Exhibition.

L’événement EXPOSITION L’INVITATION AU VOYAGE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-08-05 par 34 ADT34