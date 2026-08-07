Informations pratiques

Fraisse-sur-Agout

EXPOSITION L’INVITATION AU VOYAGE

Salle Polyvalente Maison pour Tous Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Exposition tableaux.

Exposition d’oeuvres de plusieurs peintres sur le thème indiqué.

Acrylique, huile sur toile .

Salle Polyvalente Maison pour Tous Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 70 22 24 02 huguetteferre@yahoo.fr

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English :

Painting Exhibition.

L’événement EXPOSITION L’INVITATION AU VOYAGE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-08-05 par 34 ADT34