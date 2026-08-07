EXPOSITION L’INVITATION AU VOYAGE Fraisse-sur-Agout
vendredi 7 août 2026 · Fraisse-sur-Agout
Informations pratiques
Fraisse-sur-Agout
EXPOSITION L’INVITATION AU VOYAGE
Salle Polyvalente Maison pour Tous Fraisse-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Exposition tableaux.
Exposition d’oeuvres de plusieurs peintres sur le thème indiqué.
Acrylique, huile sur toile .
Salle Polyvalente Maison pour Tous Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 70 22 24 02 huguetteferre@yahoo.fr
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English :
Painting Exhibition.
L’événement EXPOSITION L’INVITATION AU VOYAGE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-08-05 par 34 ADT34