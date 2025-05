Exposition « L’invitation de Toros à Pierre-Henri Beyssac » – Rue Bistour Romans-sur-Isère, 30 mai 2025 07:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Exposition « L’invitation de Toros à Pierre-Henri Beyssac » Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

étudiants, chomeurs, PMR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-05-30

2025-07-01

2025-09-01

Cette exposition célèbre la rencontre entre le sculpteur Toros Rast-Klan et le marqueteur d’art Pierre-Henri Beyssac, mettant en dialogue la puissance du métal sculpté et la finesse de la marqueterie, fusionnant deux savoir-faire d’exception…

.

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English :

This exhibition celebrates the encounter between sculptor Toros Rast-Klan and marqueur d’art Pierre-Henri Beyssac, bringing together the power of sculpted metal and the finesse of marquetry, fusing two exceptional skills…

German :

Diese Ausstellung feiert die Begegnung zwischen dem Bildhauer Toros Rast-Klan und dem Kunstmarketier Pierre-Henri Beyssac. Sie stellt die Kraft des geschnitzten Metalls und die Feinheit der Intarsienarbeit in einen Dialog und verschmilzt so zwei außergewöhnliche Fertigkeiten…

Italiano :

Questa mostra celebra l’incontro tra lo scultore Toros Rast-Klan e il marchese d’arte Pierre-Henri Beyssac, unendo la potenza del metallo scolpito e la finezza dell’intarsio, fondendo due competenze eccezionali…

Espanol :

Esta exposición celebra el encuentro entre el escultor Toros Rast-Klan y el marquista de arte Pierre-Henri Beyssac, uniendo la fuerza del metal esculpido y la delicadeza de la marquetería, fusionando dos habilidades excepcionales…

L’événement Exposition « L’invitation de Toros à Pierre-Henri Beyssac » Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-18 par Valence Romans Tourisme