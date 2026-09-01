Informations pratiques

Liorac-sur-Louyre

Exposition

Salle des fêtes Liorac-sur-Louyre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association “Art de Vivre” de Liorac-sur-Louyre vous invite à découvrir ou à redécouvrir son patrimoine. A cette occasion l’association vous propose de venir apprécier les œuvres du peintre Jean-Louis Mirabel, grand amoureux du Périgord, ainsi que celles d’artistes locaux. .

Salle des fêtes Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 08 44

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English : Exposition

L’événement Exposition Liorac-sur-Louyre a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides