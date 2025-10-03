Exposition Lire…lire! Paray-le-Monial

Bibliothèque de Paray le Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Lire… Lire ! est un travail photographique sur le thème de la lecture la lecture plaisir, la lecture savoirs, la lecture voyage ou imagination, la lecture solitaire ou partagée… Une exposition de 17 photographies de Sylvie roche et Isabelle Robbe qui nous évoque, à travers une série de petites mises en scène ludiques et pleines d’humour, nos parcours de lecteurs possibles. .

Bibliothèque de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr

