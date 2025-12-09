Exposition Lire pour l’égalité

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-01-05

Exposition Lire pour l’égalité

Exposition à la médiathèque Lire pour l’égalité , à destination du jeune public. Prêtée par la médiathèque du Loiret, l’exposition vise à dénoncer les discriminations et à dénoncer les idées reçues. Elle est accompagnée d’une sélection d’ouvrages à lire sur place ou à emprunter. Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

English :

Reading for equality exhibition

L’événement Exposition Lire pour l’égalité Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-12-07 par OT GATINAIS SUD