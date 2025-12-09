Exposition Lire pour l’égalité Nogent-sur-Vernisson
Exposition à la médiathèque Lire pour l’égalité , à destination du jeune public. Prêtée par la médiathèque du Loiret, l’exposition vise à dénoncer les discriminations et à dénoncer les idées reçues. Elle est accompagnée d’une sélection d’ouvrages à lire sur place ou à emprunter. Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. .
11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
Reading for equality exhibition
