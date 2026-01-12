Exposition Lire, Rêver, Grandir Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes

Exposition Lire, Rêver, Grandir

Médiathèque Henri Vincenot 5 Bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-28

En 2024, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil a fêté ses 40 ans autour du thème Rêve général . A travers ces 20 illustrations, voici une rétrospective de 20 albums primés au Salon entre 1989 et 2022 et qui ont marqué l’histoire de la littérature jeunesse. Un panorama de la richesse littéraire et de la variété graphique dans l’édition jeunesse et une occasion de découvrir ou redécouvrir ces histoires qui ont accompagné les lecteurs d’hier et d’aujourd’hui dès leur plus jeune âge. .

