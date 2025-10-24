Exposition L’iris l’été . Dessin, gravure, pochoir. Au Phare d’Allex Allex

Exposition L’iris l’été . Dessin, gravure, pochoir. Au Phare d’Allex

rue du premier syndicat Allex Drôme

Début : Vendredi 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-11-18 21:00:00

2025-10-24

Lily Blanpain jongle avec mine de plomb, bombes de peinture, gouges, pinceaux, ainsi que le cinéma.

rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com

English :

Lily Blanpain juggles graphite, spray paint, gouges, brushes and film.

German :

Lily Blanpain jongliert mit Bleistift, Farbbomben, Gougels, Pinseln sowie dem Kino.

Italiano :

Lily Blanpain si destreggia tra grafite, vernice spray, sgorbie, pennelli e pellicole.

Espanol :

Lily Blanpain hace malabarismos con grafito, pintura en aerosol, gubias, pinceles y película.

