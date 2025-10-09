Exposition LISA Regards croisés sur nos Hospitalités Cahors

Exposition LISA Regards croisés sur nos Hospitalités Cahors jeudi 9 octobre 2025.

Exposition LISA Regards croisés sur nos Hospitalités

107 Quai Eugène Cavaignac Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-10-09 09:00:00

fin : 2025-11-04 12:30:00

2025-10-09

La Maison de Ma Région de Cahors vous invite à l’exposition immersive Lisa conçue par l’association e-Graine dans le cadre ce mois consacré aux hospitalités.

Une approche originale et interactive pour comprendre les réalités et les défis des migrations féminines.

La migration est trop souvent associée aux hommes, l’exposition LISA met en lumière les raisons profondes qui poussent les femmes à entreprendre ce périple violences, persécutions, discriminations, oppression, conflits, insécurité et raisons économiques.

Cette exposition vous propose de vous immerger et de vivre cette migration au travers d’un périple ou seul vos choix vous feront arriver à bon port.

Vous pourrez rencontrer et échanger avec les associations et professionnels qui accompagnent les personnes exilées, afin de mieux comprendre les enjeux de l’intégration.

Et profiter d’un moment convivial à leurs côtés.

Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

107 Quai Eugène Cavaignac Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 61 39 69 46 maisonregion.cahors@laregion.fr

English :

The Maison de Ma Région in Cahors invites you to the immersive exhibition Lisa , designed by the e-Graine association as part of this month’s focus on hospitality.

An original, interactive approach to understanding the realities and challenges of female migration.

Migration is all too often associated with men, and the LISA exhibition sheds light on the deep-seated reasons why women undertake this journey: violence, persecution, discrimination, oppression, conflict, insecurity and economic reasons.

This exhibition invites you to immerse yourself and experience this migration through a journey where only your choices will get you there.

You’ll be able to meet and talk with associations and professionals who work with exiles, to better understand the challenges of integration.

And enjoy a convivial moment with them.

Event supported by Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

German :

Das Maison de Ma Région in Cahors lädt Sie zu der immersiven Ausstellung Lisa ein, die von der Organisation e-Graine im Rahmen dieses Monats, der den Gastfreundschaften gewidmet ist, konzipiert wurde.

Ein origineller und interaktiver Ansatz, um die Realitäten und Herausforderungen der weiblichen Migration zu verstehen.

Die Ausstellung LISA beleuchtet die tieferen Gründe, die Frauen dazu veranlassen, sich auf die Reise zu begeben: Gewalt, Verfolgung, Diskriminierung, Unterdrückung, Konflikte, Unsicherheit und wirtschaftliche Gründe.

Die Ausstellung lädt Sie ein, einzutauchen und diese Migration auf einer Reise zu erleben, auf der Sie nur durch Ihre Entscheidungen ans Ziel gelangen können.

Sie können Vereine und Fachleute treffen und sich mit ihnen austauschen, die Menschen im Exil begleiten, um die Herausforderungen der Integration besser zu verstehen.

Und genießen Sie einen geselligen Moment an ihrer Seite.

Diese Veranstaltung wird von der Region Okzitanien/Pyrénées-Méditerranée unterstützt

Italiano :

La Maison de Ma Région di Cahors vi invita a visitare la mostra immersiva Lisa , progettata dall’associazione e-Graine nell’ambito del focus di questo mese sull’ospitalità.

Un approccio originale e interattivo per comprendere le realtà e le sfide della migrazione femminile.

La migrazione è troppo spesso associata agli uomini, mentre la mostra LISA mette in evidenza le ragioni profonde che spingono le donne a intraprendere questo viaggio: violenza, persecuzione, discriminazione, oppressione, conflitti, insicurezza e ragioni economiche.

Questa mostra vi invita a immergervi e a vivere questa migrazione attraverso un viaggio in cui le vostre scelte sono l’unico modo per raggiungere la destinazione.

Potrete incontrare e parlare con associazioni e professionisti che lavorano con gli esuli, per comprendere meglio le sfide dell’integrazione.

E godere di un momento di convivialità con loro.

Evento sostenuto dalla Regione Occitania Pyrénées-Méditerranée

Espanol :

La Maison de Ma Région de Cahors le invita a visitar la exposición inmersiva Lisa , diseñada por la asociación e-Graine en el marco de este mes dedicado a la hospitalidad.

Un enfoque original e interactivo para comprender las realidades y los retos de la migración femenina.

La migración se asocia con demasiada frecuencia a los hombres, y la exposición LISA pone de relieve las razones profundas por las que las mujeres emprenden este viaje: violencia, persecución, discriminación, opresión, conflictos, inseguridad y razones económicas.

Esta exposición le invita a sumergirse y vivir esta migración a través de un viaje en el que sus decisiones son el único camino para llegar a su destino.

Podrá conocer y hablar con asociaciones y profesionales que trabajan con exiliados, para comprender mejor los retos de la integración.

Y disfrutar con ellos de un momento de convivencia.

Evento apoyado por la Región Occitanie Pyrénées-Méditerranée

