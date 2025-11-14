Exposition Lisieux en Art Lisieux

Exposition Lisieux en Art

Rue au char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Du 14 au 16 novembre, l’Espace Saint-Jacques de Lisieux accueille Lisieux en Art, une exposition dédiée à la peinture. Cet évènement met en lumière la créativité de peintres et de collectifs locaux à travers une grande diversité de styles et de sensibilités artistiques.

Du 14 au 16 novembre, l’Espace Saint-Jacques de Lisieux accueille Lisieux en Art, une exposition dédiée à la peinture. Cet évènement met en lumière la créativité de peintres et de collectifs locaux à travers une grande diversité de styles et de sensibilités artistiques. Le thème de cette année est La rose .

Au programme, découvrez les œuvres de Philippe Dorléans, Alixe Martin, Christian Raimbault, Alexandre Tyffers, Peinture Palette Passion, Les Amis de Pierre, Les Peintres du Large, Lisieux Bienvenue, l’Association Lexovienne de Figuration Créative.

GRATUIT ouvert de 10h à 18h .

Rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Exposition Lisieux en Art

From November 14 to 16, Lisieux?s Espace Saint-Jacques hosts Lisieux en Art, an exhibition dedicated to painting. The event showcases the creativity of local painters and collectives through a wide variety of artistic styles and sensibilities.

German : Exposition Lisieux en Art

Vom 14. bis 16. November findet im Espace Saint-Jacques in Lisieux die Ausstellung Lisieux en Art statt, die der Malerei gewidmet ist. Diese Veranstaltung beleuchtet die Kreativität lokaler Maler und Kollektive durch eine große Vielfalt an Stilen und künstlerischen Sensibilitäten.

Italiano :

Dal 14 al 16 novembre, l’Espace Saint-Jacques di Lisieux ospita Lisieux en Art, una mostra dedicata alla pittura. L’evento mette in mostra la creatività di pittori e collettivi locali attraverso un’ampia varietà di stili e sensibilità artistiche.

Espanol :

Del 14 al 16 de noviembre, el Espace Saint-Jacques de Lisieux acoge Lisieux en Art, una exposición dedicada a la pintura. El evento muestra la creatividad de pintores y colectivos locales a través de una amplia variedad de estilos y sensibilidades artísticas.

L’événement Exposition Lisieux en Art Lisieux a été mis à jour le 2025-10-31 par Calvados Attractivité