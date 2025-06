Exposition Liss’art à Lissac et Mouret « La Forêt dans l’Art » – Lissac-et-Mouret 20 juin 2025 14:00

Exposition Liss’art à Lissac et Mouret « La Forêt dans l’Art » Salle des fêtes Lissac-et-Mouret Lot

Exposition artistique proposée par Liss’Art rendant hommage à Van Gogh, avec des œuvres d’Alain Pinet et des créations des élèves de l’école Lacroix.

20 au 23 juin exposition de 14h à 18h

20 juin théâtre « Les 3 Ponts » par la troupe Pagnolot (entrée 5 €) 5 .

Salle des fêtes

Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 42 00

English :

Art exhibition by Liss’Art paying tribute to Van Gogh, with works by Alain Pinet and creations by pupils from the Lacroix school.

German :

Eine von Liss’Art organisierte Kunstausstellung zu Ehren Van Goghs, mit Werken von Alain Pinet und Kreationen von Schülern der Lacroix-Schule.

Italiano :

Mostra d’arte organizzata da Liss’Art in omaggio a Van Gogh, con opere di Alain Pinet e creazioni degli allievi della scuola Lacroix.

Espanol :

Exposición de arte organizada por Liss’Art en homenaje a Van Gogh, con obras de Alain Pinet y creaciones de alumnos de la escuela Lacroix.

