Exposition Fenêtres sur la Terre Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Exposition Fenêtres sur la Terre Office de Tourisme Châlons-en-Champagne lundi 11 août 2025.

Exposition Fenêtres sur la Terre

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-11

Tout public

Exposition Fenêtres sur la Terre de M. Armanini .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

English : Exposition Fenêtres sur la Terre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Fenêtres sur la Terre Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne