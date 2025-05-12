Exposition Fenêtres sur la Terre Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
Exposition Fenêtres sur la Terre
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-08-11
fin : 2025-08-24
2025-08-11
Tout public
Exposition Fenêtres sur la Terre de M. Armanini .
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
