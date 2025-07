Exposition Livres d’ombres et de lumière d’Abram Krol Archives Municipales Metz

Exposition Livres d’ombres et de lumière d’Abram Krol Archives Municipales Metz lundi 1 septembre 2025.

Exposition Livres d’ombres et de lumière d’Abram Krol

Archives Municipales 1-3 Rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2025-09-01 13:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Cette année, les « Journées européennes de la culture juive-Lorraine » célèbrent le thème évocateur « Peuples des Livres ».

À travers les siècles, le livre a été le vecteur d’une mémoire vivante, un pont entre les générations, un rempart contre l’oubli.

Comme un livre qui s’ouvre, la riche programmation des JECJ 2025, commence par l’exposition d’un artiste, Abram Krol, dont l’art creuse les œuvres pour les exhausser.Graveur du silence et poète de la matière, Abram Krol transforme le cuivre en page et le burin en écriture. Ses livres sont des mondes habités, où la parole devient trace et l’image, méditation.

Un art rare, à lire avec les yeux et parfois, avec les doigts.

L’exposition invite à entrer dans les marges incandescentes d’un dialogue infini entre livres et vie.Animations autour de l’exposition Démonstration de gravure par l’artiste Marielle Linarès lors du vernissage et par l’artiste Patricia Gérardin, Présidente des Parcours d’Artistes , lors des JEP.

Conférence Abram Krol, laboureur du sens, par André-Pierre Syren, Commissaire de l’exposition, secondé par Désirée Mayer, Présidente JECJ-Lorraine, aux Archives Municipales.Tout public

0 .

Archives Municipales 1-3 Rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

This year’s « European Days of Jewish Culture in Lorraine » celebrates the evocative theme of « People of Books ».

Throughout the centuries, books have been the vector of a living memory, a bridge between generations, a bulwark against oblivion.

Like an opening book, the rich program of JECJ 2025 begins with the exhibition of an artist, Abram Krol, whose art digs into works to heighten them.Engraver of silence and poet of matter, Abram Krol transforms copper into page and burin into writing. His books are inhabited worlds, where words become traces and images become meditation.

A rare art form, to be read with the eyes and sometimes, with the fingers.

The exhibition invites us to enter the incandescent margins of an infinite dialogue between books and life.Activities around the exhibition: Engraving demonstration by artist Marielle Linarès at the vernissage and by artist Patricia Gérardin, President of « Parcours d’Artistes », during the JEP.

Lecture Abram Krol, laboureur du sens, by André-Pierre Syren, Curator of the exhibition, assisted by Désirée Mayer, President JECJ-Lorraine, at the Archives Municipales.

German :

In diesem Jahr feiern die « Europäischen Tage der jüdischen Kultur-Lothringen » das vielsagende Thema: « Völker der Bücher ».

Im Laufe der Jahrhunderte war das Buch der Träger eines lebendigen Gedächtnisses, eine Brücke zwischen den Generationen und ein Bollwerk gegen das Vergessen.

Wie ein Buch, das sich öffnet, beginnt das reichhaltige Programm der JECJ 2025 mit der Ausstellung eines Künstlers, Abram Krol, dessen Kunst die Werke aushöhlt, um sie zu erhöhen: Als Graveur der Stille und Poet der Materie verwandelt Abram Krol Kupfer in eine Seite und den Stichel in Schrift. Seine Bücher sind bewohnte Welten, in denen das Wort zur Spur und das Bild zur Meditation wird.

Eine seltene Kunst, die man mit den Augen und manchmal auch mit den Fingern lesen sollte.

Die Ausstellung lädt dazu ein, die glühenden Ränder eines unendlichen Dialogs zwischen Büchern und Leben zu betreten.Veranstaltungen rund um die Ausstellung: Gravurvorführung durch die Künstlerin Marielle Linarès bei der Vernissage und durch die Künstlerin Patricia Gérardin, Präsidentin der « Parcours d’Artistes », bei den JEP.

Vortrag Abram Krol, Pflüger des Sinns, von André-Pierre Syren, Kurator der Ausstellung, unterstützt von Désirée Mayer, Präsidentin JECJ-Lorraine, im Stadtarchiv.

Italiano :

Quest’anno, le « Giornate europee della cultura ebraica in Lorena » celebrano il suggestivo tema dei « Popoli del libro ».

Nel corso dei secoli, i libri sono stati il veicolo di una memoria viva, un ponte tra le generazioni, un baluardo contro l’oblio.

Come un libro che si apre, il ricco programma della JECJ 2025 inizia con la mostra di Abram Krol, un artista la cui arte scava in profondità nelle sue opere per portarle in superficie. Incisore del silenzio e poeta della materia, Abram Krol trasforma il rame in pagine e il bulino in scrittura. I suoi libri sono mondi abitati, dove le parole diventano tracce e le immagini meditazioni.

Una forma d’arte rara, da leggere con gli occhi e talvolta con le dita.

La mostra invita a entrare nei margini incandescenti di un dialogo infinito tra i libri e la vita.Attività intorno alla mostra: dimostrazione di incisione da parte dell’artista Marielle Linarès all’inaugurazione e dell’artista Patricia Gérardin, presidente di « Parcours d’Artistes », durante il JEP.

Abram Krol, laboureur du sens (Abram Krol, un aratore di senso) conferenza di André-Pierre Syren, curatore della mostra, assistito da Désirée Mayer, presidente del JECJ-Lorraine, presso gli Archives Municipales.

Espanol :

Este año, las « Jornadas Europeas de la Cultura Judía en Lorena » celebran el evocador tema de los « Pueblos del Libro ».

A lo largo de los siglos, los libros han sido el vehículo de una memoria viva, un puente entre generaciones, un baluarte contra el olvido.

Como un libro inaugural, el rico programa de la JECJ 2025 comienza con la exposición de un artista, Abram Krol, cuyo arte escarba en lo más profundo de sus obras para realzarlas.Grabador del silencio y poeta de la materia, Abram Krol transforma el cobre en página y el buril en escritura. Sus libros son mundos habitados, donde las palabras se convierten en huellas y las imágenes en meditaciones.

Una rara forma de arte que se lee con los ojos y, a veces, con los dedos.

La exposición invita a adentrarse en los márgenes incandescentes de un diálogo infinito entre los libros y la vida.Actividades en torno a la exposición: Demostración de grabado a cargo de la artista Marielle Linarès en la inauguración y de la artista Patricia Gérardin, Presidenta de « Parcours d’Artistes », durante el JEP.

Abram Krol, laboureur du sens (Abram Krol, labrador del sentido) conferencia de André-Pierre Syren, comisario de la exposición, asistido por Désirée Mayer, Presidenta del JECJ-Lorena, en los Archivos Municipales.

L’événement Exposition Livres d’ombres et de lumière d’Abram Krol Metz a été mis à jour le 2025-07-20 par AGENCE INSPIRE METZ