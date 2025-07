Exposition livres d’ombres et de lumières Rue des Récollets Metz

Exposition livres d’ombres et de lumières Rue des Récollets Metz lundi 1 septembre 2025.

Exposition livres d’ombres et de lumières

Rue des Récollets Archives Municipales Cloître des Récollets Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-01 13:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-09-01

Graveur du silence et poète de la matière, Abram Kroll transforme le cuivre en page et le burin en écriture. Ses livres sont des mondes incisés, où la parole devient trace et l’image, méditation.

Un art rare, à lire avec les yeux — et parfois, avec les doigts. L’exposition invite à entrer dans les marges incandescentes d’un dialogue infini entre livres et vie.

Animations autour de l’exposition démonstration de l’art de la gravure par l’artiste Marielle LINARÈS, diplômée de l’École Boulle Jeudi 04/09, lors du vernissage Samedi et Dimanche 21 et 22/09, dans le cadre des Journées Européennes du PatrimoineTout public

Rue des Récollets Archives Municipales Cloître des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 75 04 44

English :

An engraver of silence and a poet of matter, Abram Kroll transforms copper into pages and burin into writing. His books are incised worlds, where words become traces and images become meditation.

A rare art form, to be read with the eyes? and sometimes, with the fingers. The exhibition invites us to enter the incandescent margins of an infinite dialogue between books and life.

Activities around the exhibition: demonstration of the art of engraving by artist Marielle LINARÈS, a graduate of the École Boulle: Thursday 04/09, during the vernissage ? Saturday and Sunday, 09/21 and 22/09, as part of the European Heritage Days

German :

Als Graveur der Stille und Poet der Materie verwandelt Abram Kroll das Kupfer in eine Seite und den Stichel in eine Schrift. Seine Bücher sind eingeschnittene Welten, in denen das Wort zur Spur und das Bild zur Meditation wird.

Eine seltene Kunst, die mit den Augen gelesen werden muss ? und manchmal auch mit den Fingern. Die Ausstellung lädt dazu ein, in die glühenden Ränder eines unendlichen Dialogs zwischen Büchern und Leben einzutreten.

Animationen rund um die Ausstellung: Vorführung der Kunst der Gravur durch die Künstlerin Marielle LINARÈS, Absolventin der École Boulle: Donnerstag, 04/09, während der Vernissage ? Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes

Italiano :

Incisore del silenzio e poeta della materia, Abram Kroll trasforma il rame in pagine e il bulino in scrittura. I suoi libri sono mondi incisi, dove le parole diventano tracce e le immagini meditazioni.

Una forma d’arte rara, da leggere con gli occhi e talvolta con le dita. La mostra ci invita a entrare nei margini incandescenti di un dialogo infinito tra libri e vita.

Eventi collaterali alla mostra: dimostrazione dell’arte dell’incisione da parte dell’artista Marielle LINARÈS, diplomata all’École Boulle: giovedì 04/09, durante il vernissage? Sabato e domenica 21 e 22/09, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio

Espanol :

Grabador del silencio y poeta de la materia, Abram Kroll transforma el cobre en páginas y el buril en escritura. Sus libros son mundos incisos, donde las palabras se convierten en huellas y las imágenes en meditaciones.

Una rara forma de arte, que se lee con los ojos… y a veces con los dedos. La exposición nos invita a adentrarnos en los márgenes incandescentes de un diálogo infinito entre los libros y la vida.

Eventos en torno a la exposición: demostración del arte del grabado a cargo de la artista Marielle LINARÈS, diplomada de la École Boulle: jueves 04/09, durante el vernissage ? Sábado y domingo 21 y 22/09, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

