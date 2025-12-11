Exposition Livres Maison Batcave Orthez

Exposition Livres

Exposition Livres Maison Batcave Orthez samedi 13 décembre 2025.

Exposition Livres

Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Exposition de livres de jeunesse et de livres d’art.
17h30 Conférence sur l’art.   .

Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 83 29 08  fabre@fbls.net

English : Exposition Livres

L’événement Exposition Livres Orthez a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Coeur de Béarn