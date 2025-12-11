Exposition Livres Maison Batcave Orthez
Exposition Livres Maison Batcave Orthez samedi 13 décembre 2025.
Exposition Livres
Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Exposition de livres de jeunesse et de livres d’art.
17h30 Conférence sur l’art. .
Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 83 29 08 fabre@fbls.net
English : Exposition Livres
