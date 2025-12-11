Exposition Livres Maison Batcave Orthez

Exposition Livres

Maison Batcave
21 avenue de la Moutète
Orthez
Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Exposition de livres de jeunesse et de livres d’art.

17h30 Conférence sur l’art. .

+33 6 08 83 29 06
fabre@fbls.net

