UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouénan

Exposition Liz Hascoët Rue du 19 Mars 1962 Plouénan

mardi 6 octobre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Plouénan

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Rue du 19 Mars 1962
Adresse
Médiathèque
Ville
29420 Plouénan
Département
Finistère
Tarif

Plouénan

Exposition Liz Hascoët

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-10-06

L’encre et la matière au service du vivant .

Une exposition entre observation du réel, poésie et imaginaire. S’exprimant à travers le dessin et la gravure sur des supports papiers ou textiles, le travail de Liz Hascoët révèle, par l’énergie du trait et de la matière, une part sensible du monde qui nous entoure. La protection du vivant et le respect des valeurs humaines constituent le fil conducteur de sa démarche artistique.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Liz Hascoët Plouénan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plouénan (Finistère)