Exposition Liz Hascoët Rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Informations pratiques

Plouénan

Exposition Liz Hascoët

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-10-06

L’encre et la matière au service du vivant .

Une exposition entre observation du réel, poésie et imaginaire. S’exprimant à travers le dessin et la gravure sur des supports papiers ou textiles, le travail de Liz Hascoët révèle, par l’énergie du trait et de la matière, une part sensible du monde qui nous entoure. La protection du vivant et le respect des valeurs humaines constituent le fil conducteur de sa démarche artistique.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

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English :

L’événement Exposition Liz Hascoët Plouénan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX