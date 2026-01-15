Exposition Liz Mosa Le Grand Off de la bande dessinée Le Bel Instant Angoulême
Exposition Liz Mosa Le Grand Off de la bande dessinée
Le Bel Instant 6 place Francis Louvel Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Expositions de dessins, peintures et linogravures.
Le Bel Instant 6 place Francis Louvel Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Exhibitions of drawings, paintings and linocuts.
