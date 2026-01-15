Exposition Liz Mosa Le Grand Off de la bande dessinée Le Bel Instant Angoulême

Exposition Liz Mosa Le Grand Off de la bande dessinée Le Bel Instant Angoulême jeudi 29 janvier 2026.

Le Bel Instant 6 place Francis Louvel Angoulême Charente

Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01

Expositions de dessins, peintures et linogravures.
Exhibitions of drawings, paintings and linocuts.

