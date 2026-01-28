Exposition Lizaga dans tous ses états Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube

Exposition Lizaga dans tous ses états

Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-01-31

Après 2 ans de travaux, Lizaga devient un lieu public et accueille la médiathèque.

Hiriburuko Ainhara Club Photo a suivi cette métamorphose pas à pas et vous propose une exposition photographique retraçant ce vaste chantier dé-réhabilitation artisans à l’œuvre, grands travaux, et images fortes du avant/après.

Une plongée visuelle au cœur de la renaissance de Lizaga et un témoignage à ne pas manquer.

Vernissage le samedi 31 janvier à 16h, où vous pourrez échanger autour d’un verre avec le club photo. .

Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Lizaga dans tous ses états

L’événement Exposition Lizaga dans tous ses états Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Pays Basque