Exposition L’objet du livre Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Exposition L’objet du livre

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Philippe Morlot crée des livres d’artistes pour enfants, pensés comme des objets à part entière. Minimalistes, ces livres réduisent au maximum leurs éléments texte, pages, reliure, illustration tout en gardant une narration visuelle forte. Imprimés en sérigraphie, découpés et assemblés à la main, chaque livre est une pièce unique, produite en série limitée, signée et numérotée.

Ces œuvres se déploient dans l’espace comme de véritables sculptures. L’exposition met en valeur leur dimension artistique et poétique, à travers un parcours sensible mêlant forme, couleur, graphisme et lettre.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle (EAC) intitulé D’hier à demain voyage, voyage ! mené par les écoles du territoire, en présence de Philippe Morlot. Elle offre un prolongement à la découverte du travail de l’artiste.Tout public

0 .

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

Philippe Morlot creates artist?s books for children, conceived as objects in their own right. Minimalist, these books reduce their elements to a minimum text, pages, binding, illustration while retaining a strong visual narrative. Screen-printed, cut and assembled by hand, each book is unique, produced in limited editions, signed and numbered.

These works unfold in space like veritable sculptures. The exhibition highlights their artistic and poetic dimension, through a sensitive journey combining form, color, graphics and lettering.

The exhibition is part of the D?hier à demain voyage, voyage! artistic and cultural education project run by local schools, in the presence of Philippe Morlot. It offers an extension to the discovery of the artist?s work.

L’événement Exposition L’objet du livre Sarreguemines a été mis à jour le 2025-12-05 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES