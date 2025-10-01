Exposition « L’objet invité : Pierre, ferronnerie, maquette, quand les objets racontent l’habitat bayonnais » CIAP Lapurdum Bayonne

Gratuit.

Début : 2025-10-01T14:00:00 – 2025-10-01T18:00:00

Fin : 2025-10-31T14:00:00 – 2025-10-31T18:00:00

À l’occasion des 50 ans du Secteur Sauvegardé de Bayonne (actuel Site Patrimonial Remarquable) venez découvrir quelques témoignages de l’habitat ancien bayonnais. Une belle maquette de la maison Moulis et un dessin de Dominique Duplantier représentant la Plachotte donnent à voir une identité architecturale forte, une densité complexe faite de hautes façades et de verrières, ainsi que la qualité des restaurations.

Ces objets sont prêtés par le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne.

CIAP Lapurdum 7 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 46 60 51

© Dominique Duplantier