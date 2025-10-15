Exposition L’Odyssée de Léa de Junior Fritz Jacquet au Pavillon Vendôme Pavillon Vendôme Clichy

Exposition L’Odyssée de Léa de Junior Fritz Jacquet au Pavillon Vendôme Pavillon Vendôme Clichy mercredi 15 octobre 2025.

L’Odyssée de Léa de Junior Fritz Jacquet s’invite au Pavillon Vendôme de Clichy du 14 octobre 2025 au 10 janvier 2026.

Océan de Léa ; Crédits : Manon Chemineau

Façonnant

à la main des sculptures en papier, l’artiste Junior Fritz Jacquet, maitre

Origamiste, expose depuis vingt ans ses œuvres dans le monde entier. L’exposition

L’Océan

de Léa a

voyagé cette année de Saint-Ouen-sur-Seine à Washington D.C., puis à Nice, et

s’apprête désormais à faire escale

dans la ville de Clichy dès le 15 octobre 2025 au Pavillon Vendôme. Rebaptisée

L’Odyssée de Léa,

cette exposition propose une expérience immersive en constante évolution. Le

visiteur y plonge dans un univers marin façonné de papier, des profondeurs

abyssales jusqu’à la surface de l’eau.

L’Odyssée

de Léa, une

exposition pensée pour le jeune public, mais qui saura aussi captiver les

visiteurs de tout âge, offre un vaste parcours subaquatique poétique à travers 5 salles fascinantes où

l’on croise raies manta

majestueuses, forêts luxuriantes de posidonies, méduses lumineuses et

mystérieuses grottes sous-marines.

Exposition gratuite sur réservation : https://my.weezevent.com/exposition-lodyssee-de-lea-de-junior-fritz-jacquet-1

Junior dans son atelier ; Crédits : ©Eric Notarianni / Ville de Clichy

À

propos de l’artiste

Né en 1979 à Haïti, Junior Fritz Jacquet découvre l’origami à 7 ans dans l’ancienne bibliothèque de Saint-Ouen. Cet art devient rapidement son moyen d’expression privilégié.

Son travail est exposé dans des institutions prestigieuses telles que le Mingei International Museum (San Diego), l’Origami House Gallery (Tokyo), le Red Bull Hangar-7 (Salzbourg) ou le Grand Palais (Paris) pour le festival du livre en 2025.

Ses créations, réalisées à partir d’une seule feuille de papier sans collage ni découpe, mêlent pliage et froissage pour donner naissance à des sculptures aériennes et poétiques. Chaque installation naît d’un dialogue avec le lieu, offrant au public une expérience immersive, poétique et onirique.

Autour de l’exposition

Toutes les activités de la programmation se déroulent au

Pavillon Vendôme, 2 rue du guichet 92110 Clichy. Elles sont gratuites, sur

inscription à l’accueil du Pavillon Vendôme, par téléphone au 01 47 15 31 61 ou

par mail pavillon.vendome@ville-clichy.fr

Les évènements du Cinéma Rutebeuf du 30 novembre 2025 sont au tarif de 4 euros

et se déroulent au 16/18 Allées

Léon Gambetta, 92110 Clichy. La billetterie est disponible sur

place. Les enfants de -15 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Samedi 25 octobre 2025, Samedi 22 novembre 2025, Samedi 20 décembre 2025, Samedi 10 janvier 2026 – Sessions à 10h et 14h

Visite guidée de l’exposition « L’Odyssée de Léa » par un médiateur

culturel

Visite guidée de l’exposition « L’Odyssée de Léa » par un médiateur culturel Samedi 15 novembre 2025, de 14h30 à 16h

Conférence « Le rôle de l’art et

des artistes dans la prise de conscience écologique » par Hélène Riba

Mercredi 19 novembre 2025, de 14h30 à 16h30

Atelier d’origami pop en duo parent-enfant avec Qian Xue.

Confection de petites guirlandes sur le thème de l’océan : crabe, dauphin et hippocampe.

Atelier d’origami pop en duo parent-enfant avec Qian Xue. Confection de petites guirlandes sur le thème de l’océan : crabe, dauphin et hippocampe. Dimanche 30 novembre 2025 au cinéma Rutebeuf



De 14h à 16h, Projection

du documentaire Les Gardiennes de la

planète de Jean-Albert Lièvre suivi d’un quizz ludique sur les baleines et

l’océan.

Dès 6 ans, tarif : 4 euros De 16h15 à 18h15

« Ma première séance », Les

Contes de la mer d’Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero.

Visionnage de trois

courts métrages suivis d’un atelier d’origami.

Dès 4 ans, tarif : 4 euros

suivi d’un quizz ludique sur les baleines et l’océan. Dès 6 ans, tarif : 4 euros Samedi 6 décembre 2025, de 14h30 à 16h30

Atelier d’origami pop pour adultes avec Qian Xue.

Confection de boucles d’oreilles sur le thème de l’océan.

Atelier d’origami pop pour adultes avec Qian Xue. Confection de boucles d’oreilles sur le thème de l’océan. Samedi 13 décembre 2025

Samedi 10 janvier 2026

de 16h à 17h30

Démonstration d’origami et froissage de papier par Junior Fritz Jacquet

Junior Fritz Jacquet dévoilera les secrets de son art en pliant méticuleusement le papier pour transformer un carré géant en une sculpture tridimensionelle.

Cette exposition monographique met à l’honneur l’univers singulier de Junior Fritz Jacquet, maître du papier sculpté et froissé. Il y déploie un monde sous-marin poétique et fascinant, peuplé de méduses ondulantes, raies mantas, poissons fantastiques, oursins, coraux stylisés et végétaux marins en métamorphose.

Du mercredi 15 octobre 2025 au samedi 10 janvier 2026 :

gratuit

Réservation obligatoire sur Weezevent

https://my.weezevent.com/exposition-lodyssee-de-lea-de-junior-fritz-jacquet-1

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-01-11T00:59:59+01:00

Date(s) :

Pavillon Vendôme 2 rue du guichet 92110 Clichy

https://www.clichy-tourisme.fr/exposition-lodyssee-de-lea-de-junior-fritz-jacquet/ +33147153161 pavillon.vendome@ville-clichy.fr