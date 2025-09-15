Exposition L’odyssée de l’estuaire rue Audebert Rochefort
Exposition L’odyssée de l’estuaire rue Audebert Rochefort lundi 15 septembre 2025.
Exposition L’odyssée de l’estuaire
rue Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-09-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 15:30:00
2025-09-15
Photographies de l’estuaire de la Charente par Benjamin Caillaud.
rue Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com
English : Exhibition The Odyssey of the Estuary
Photographs of the Charente estuary by Benjamin Caillaud.
German : Ausstellung Die Odyssee der Flussmündung
Fotos der Mündung der Charente von Benjamin Caillaud.
Italiano :
Fotografie dell’estuario della Charente di Benjamin Caillaud.
Espanol :
Fotografías del estuario de la Charente por Benjamin Caillaud.
