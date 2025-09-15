Exposition L’odyssée de l’estuaire rue Audebert Rochefort

Exposition L’odyssée de l’estuaire rue Audebert Rochefort lundi 15 septembre 2025.

Exposition L’odyssée de l’estuaire

rue Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 15:30:00

Date(s) :

2025-09-15

Photographies de l’estuaire de la Charente par Benjamin Caillaud.

.

rue Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com

English : Exhibition The Odyssey of the Estuary

Photographs of the Charente estuary by Benjamin Caillaud.

German : Ausstellung Die Odyssee der Flussmündung

Fotos der Mündung der Charente von Benjamin Caillaud.

Italiano :

Fotografie dell’estuario della Charente di Benjamin Caillaud.

Espanol :

Fotografías del estuario de la Charente por Benjamin Caillaud.

L’événement Exposition L’odyssée de l’estuaire Rochefort a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan