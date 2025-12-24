Exposition L’odyssée du cerveau

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-01-17

Le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun vous présente une exposition sur le cerveau avec la participation de l’association Cogni’Junior.

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du musée et aux tarifs habituels du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée des Beaux-Arts et d?Histoire Naturelle in Châteaudun presents an exhibition on the brain, with the participation of the Cogni’Junior association.

L’événement Exposition L’odyssée du cerveau Châteaudun a été mis à jour le 2025-12-22 par OT GRAND CHATEAUDUN