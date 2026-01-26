Exposition L’Odyssée du regard, Le Corbusier et Lucien Hervé Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

Exposition L’Odyssée du regard, Le Corbusier et Lucien Hervé

Lors des 10 ans de l’inscription UNESCO de la Maison de la Culture et 20 ans de la construction de l’église Saint-Pierre, le Site Le Corbusier consacre une exposition à Lucien Hervé, photographe de l’architecture moderne et collaborateur de Le Corbusier.

Site Le Corbusier Site mondial d'architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

To mark the 10th anniversary of the Maison de la Culture?s UNESCO listing and the 20th anniversary of the construction of Saint-Pierre church, the Site Le Corbusier is dedicating an exhibition to Lucien Hervé, photographer of modern architecture and Le Corbusier?s collaborator.

