Exposition L’œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Exposition L’œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers vendredi 27 juin 2025.

Exposition L’œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 14:00:00

fin : 2025-09-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-27 2025-10-01

Chercheur et professeur en histoire de l’art, Jacques Thuillier a légué à la Ville de Nevers ses fabuleuses archives de travail. Passionné par la peinture française des 17e et 19e siècles, il s’est aussi fortement intéressé à la création de son époque. Cette exposition vous invite à (re)découvrir l’art du 20e siècle à travers son regard la manière dont il écrit l’histoire de la création mais aussi les œuvres qu’il a collectionnées et les artistes modernes qu’il a fréquentés. Productions secrètes, ses dessins, peintures et poèmes seront aussi présentés.

Tous publics. Gratuit. Inauguration le vendredi 27 juin à 18h. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60

English : Exposition L’œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier

German : Exposition L’œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition L’œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier Nevers a été mis à jour le 2025-08-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)