EXPOSITION “L’œil du hareng” Fécamp

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

> Ouverture de l’exposition dans le cadre de la Fête du Hareng, le samedi 29 novembre à 10h.

Les membres de l’Association de photographes amateurs sont partis en quête de clichés valorisant le travail du poisson à quai et les personnes qui font vivre aujourd’hui cette activité.

GRATUIT, DANS LE SALON DU MUSÉE

L’exposition se tiendra du 29 novembre 2025 au 4 janvier 2026. .

