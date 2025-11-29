EXPOSITION “L’œil du hareng” Fécamp
EXPOSITION "L'œil du hareng" Fécamp samedi 29 novembre 2025.
EXPOSITION “L’œil du hareng”
Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime
Début : Vendredi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
2025-11-29
> Ouverture de l’exposition dans le cadre de la Fête du Hareng, le samedi 29 novembre à 10h.
Les membres de l’Association de photographes amateurs sont partis en quête de clichés valorisant le travail du poisson à quai et les personnes qui font vivre aujourd’hui cette activité.
GRATUIT, DANS LE SALON DU MUSÉE
L’exposition se tiendra du 29 novembre 2025 au 4 janvier 2026. .
Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 31 99
