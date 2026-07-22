Exposition L’œil Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport Paimpol
vendredi 11 septembre 2026 · Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Exposition L’œil
Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 10:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-11
L’œil, l’expo qui vous regarde… Ouvrez l’œil! Vous allez voir ce que vous allez voir… J’espère que vous n’avez pas froid aux yeux? Venez jeter un coup d’œil et si vous avez les yeux plus gros que le ventre, on va vous en mettre plein la vue!! .
Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 91 48 72
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English :
L’événement Exposition L’œil Paimpol a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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