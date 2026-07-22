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AGENDA · Paimpol

Exposition L’œil Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport Paimpol

vendredi 11 septembre 2026 · Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport · Paimpol

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport
Adresse
Rue de Beauport
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Exposition L’œil

Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 10:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-11

L’œil, l’expo qui vous regarde… Ouvrez l’œil! Vous allez voir ce que vous allez voir… J’espère que vous n’avez pas froid aux yeux? Venez jeter un coup d’œil et si vous avez les yeux plus gros que le ventre, on va vous en mettre plein la vue!!   .

Salle de la Pomme, Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 91 48 72 

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English :

L’événement Exposition L’œil Paimpol a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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