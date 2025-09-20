Exposition : « L’Œil shaman » Temple Neuf Metz

Exposition : « L’Œil shaman » Temple Neuf Metz samedi 20 septembre 2025.

Exposition : « L’Œil shaman » 20 et 21 septembre Temple Neuf Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Mina Mond, artiste peintre renommée, expose ses œuvres audacieuses au sein du Temple Neuf.

Temple Neuf Place de la Comédie, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 83 31 49 69 http://temple-neuf-metz.over-blog.com Le Temple Neuf, ou nouveau temple protestant, est un édifice de culte réformé d’Alsace et de Lorraine, construit à Metz durant l’annexion allemande. Le site du Temple Neuf, situé à l’emplacement du pittoresque Jardin d’Amour, à la pointe de l’île formée par un bras de la Moselle, est contesté avec virulence par les Messins. Finalement, avec l’accord de Guillaume II, le conseil municipal décide la construction du temple à cet endroit, qui offre l’avantage d’être visible de tous côtés et de prendre ainsi une place plus importante dans le paysage urbain. Le projet est confié à Conrad Wahn, architecte de la ville.

L’édifice, de style néo-roman, est surmonté de cinq tours et composé d’une nef courte à deux travées, ainsi que de bas-côtés étroits servant de couloirs. Le transept est plus large, et le chœur est fermé par une abside demi-ronde dotée d’annexes. Les éléments les plus importants de l’édifice — l’abside du chœur, la façade principale, ainsi que la tour de croisée du transept — sont valorisés par de petites galeries en arcades. La surface des murs est agrémentée de frises d’arcatures, au-dessus des bandes lombardes typiques de l’art roman. Les bâtiments complémentaires ont pour objectif de créer un ensemble architectural pittoresque. Malgré les protestations des habitants, l’empereur Guillaume II fait poser la première pierre le 25 novembre 1901, en présence du gouverneur de la ville, puis revient avec son épouse inaugurer le temple le samedi 14 mai 1904.

La paroisse possède un orgue de 52 jeux, répartis sur trois claviers et un pédalier à traction entièrement mécanique. Cet orgue, réalisé par Ernest Mühleisen, est considéré comme le meilleur instrument néoclassique de la ville. Il est régulièrement utilisé pour les concours du Conservatoire national de région et pour de nombreux récitals donnés par des organistes réputés.

Mina Mond, artiste peintre renommée, expose ses œuvres audacieuses au sein du Temple Neuf.

© Tourisme Metz