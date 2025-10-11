Exposition Loire, une expédition photographique d’ Anne-Marie Filaire Les Ponts-de-Cé

Exposition Loire, une expédition photographique d’ Anne-Marie Filaire Les Ponts-de-Cé samedi 11 octobre 2025.

Exposition Loire, une expédition photographique d’ Anne-Marie Filaire

13 rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-11-20 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

En 2023, Anne-Marie Filaire décide de photographier la Loire et se lance dans une itinérance à hauteur d’homme, depuis sa source jusqu’à son estuaire. .

13 rue Boutreux Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 14 63 rivedarts@ville-lespontsdece.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Loire, une expédition photographique d’ Anne-Marie Filaire Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2025-09-17 par Destination Angers