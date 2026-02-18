Exposition Loisirs créatifs Salle du Moulin de la Garenne Pannecé

Exposition Loisirs créatifs

Salle du Moulin de la Garenne La Bourdinière Pannecé Loire-Atlantique

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Art floral, scrapbooking, peinture, carterie, broderie, quilling, tricot, couture… l’Association Cantonale de Travaux Manuels expose ses ateliers et savoir-faire. Venez vous initier, c’est gratuit !

L’exposition de loisirs-créatifs aura lieu cette année le dimanche 1 Mars dans la salle du moulin.

Ce sera la 12 ème édition. Belle fidélité !

N’hésitez pas à venir apprécier le travail des membres de l’Association Cantonale de Travaux Manuels.

Cela vous donnera peut-être des idées de vous lancer dans l’apprentissage de l’un de leur savoir-faire.

8 ateliers seront présentés

– Peinture

– Art floral

– Mosaïque

– Couture

– Scrapbooking

– Vannerie

– Tricot

– Cartonnage

Visite du moulin, ventes de farines de crêpes et galettes.

Gratuit. .

Salle du Moulin de la Garenne La Bourdinière Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Floral art, scrapbooking, painting, cartery, embroidery, quilling, knitting, sewing… the Canton Association of Manual Work exhibits its workshops and know-how. Come and learn, it’s free!

