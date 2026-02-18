Exposition Loisirs créatifs Salle du Moulin de la Garenne Pannecé
Art floral, scrapbooking, peinture, carterie, broderie, quilling, tricot, couture… l’Association Cantonale de Travaux Manuels expose ses ateliers et savoir-faire. Venez vous initier, c’est gratuit !
L’exposition de loisirs-créatifs aura lieu cette année le dimanche 1 Mars dans la salle du moulin.
Ce sera la 12 ème édition. Belle fidélité !
N’hésitez pas à venir apprécier le travail des membres de l’Association Cantonale de Travaux Manuels.
Cela vous donnera peut-être des idées de vous lancer dans l’apprentissage de l’un de leur savoir-faire.
8 ateliers seront présentés
– Peinture
– Art floral
– Mosaïque
– Couture
– Scrapbooking
– Vannerie
– Tricot
– Cartonnage
Visite du moulin, ventes de farines de crêpes et galettes.
Gratuit. .
English :
Floral art, scrapbooking, painting, cartery, embroidery, quilling, knitting, sewing… the Canton Association of Manual Work exhibits its workshops and know-how. Come and learn, it’s free!
