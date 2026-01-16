Exposition Lola Vendeuvre-sur-Barse

Exposition Lola

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Émotions, regards, sensibilités… Venez découvrir les oeuvres de Dolores COLIN, alias Lola, au sein de la médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse.

Découvrez une collection unique de peintures qui mêlent inspiration, techniques et émotions. Lola est une artiste peintre à la signature unique. Son travail se distingue par des réalisations éblouissantes et luxueuses qui nous sensibilisent à la beauté plurielle et à la grâce des femmes du monde entier. Avec ses pinceaux et ses couteaux, Lola recrée avec une finesse déconcertante et une richesse de nuances et textures, l’esthétique des corps, la sensibilité des cœurs et la force éloquente de la femme. .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

