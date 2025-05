Exposition – Rue de la Hayette Longueil, 14 mai 2025 14:00, Longueil.

Seine-Maritime

Exposition Rue de la Hayette Charretterie Longueil Seine-Maritime

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-14 14:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-05-14

2025-06-20

Venez découvrir le travail mené par les enfants du regroupement scolaire autour des mares en compagnie du photographe Matthias Gouel !

Vernissage le vendredi 13 juin à 18h.

Venez découvrir le travail mené par les enfants du regroupement scolaire autour des mares en compagnie du photographe Matthias Gouel !

Vernissage le vendredi 13 juin à 18h. .

Rue de la Hayette Charretterie

Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 00 64

English : Exposition

Come and discover the work carried out by the children of the school group around the ponds, in the company of photographer Matthias Gouel!

Opening on Friday June 13 at 6pm.

German :

Entdecken Sie die Arbeit, die die Kinder des Schulverbands in Begleitung des Fotografen Matthias Gouel rund um die Tümpel durchgeführt haben!

Vernissage am Freitag, den 13. Juni um 18 Uhr.

Italiano :

Venite a scoprire il lavoro svolto dai bambini del gruppo scolastico intorno agli stagni in compagnia del fotografo Matthias Gouel!

Inaugurazione venerdì 13 giugno alle 18.00.

Espanol :

Venga a descubrir el trabajo realizado por los niños del grupo escolar en torno a los estanques en compañía del fotógrafo Matthias Gouel

Inauguración el viernes 13 de junio a las 18.00 h.

L’événement Exposition Longueil a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux