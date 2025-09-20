Exposition : « L’or blanc du Tarasconnais » Arignac Arignac

Exposition : « L’or blanc du Tarasconnais » 20 et 21 septembre Arignac Ariège

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Exposition : l’histoire du plâtre dans le Tarasconnais, du gypse à la poudre, de la carrière à l’ensachage.

Un matériau actuellement oublié dans la construction : le plâtre.

Au travers de cette exposition vous découvrirez les techniques de transformation ainsi que toutes les palettes d’utilisation de ce matériau millénaire. Ce travail de recherche réalisé par Claude Builles vous enchantera certainement.

En plus quelques images d’une plâtrière du XIXème siècle située le long du Saurat.

Cette exposition sera complétée par des photos sur la flore et la faune du massif du Sédour

Arignac 69 Place de la Mairie, 09400 Arignac Arignac 09400 Ariège Occitanie Salle des fêtes du village avec parking et zone de loisirs

© Association Histoire et Patrimoine du Tarasconnais